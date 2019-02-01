Защитник «Вольфсбурга» Брума перешёл в аренду в «Шальке»

Гельзенкирхен, Германия, , 11:51 — REGNUM Защитник «Вольфсбурга» Джеффри Брума перешёл в «Шальке» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте клуба из Гельзенкирхена.

Отмечается, что арендное соглашение подписано до окончания текущего сезона. В «Вольфсбурге» футболисту не хватало игровой практики.

В нынешнем сезоне Брума не сыграл ни одного матча в Бундеслиге, лишь в одной игре оказавшись на скамейке запасных.

Ранее Брума играл в таких клубах, как «Фейеноорд», «Челси», «Лестер», «Гамбург» и ПСВ.

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