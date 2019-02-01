Пятница, 1 Февраля 2019 года
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«Филадельфия» обыграла «Голден Стэйт», несмотря на 41 очко Карри

Спорт

Встреча завершилась со счётом 113:104

Окленд, США, 1 февраля 2019, 10:21 — REGNUM  «Филадельфия Сиксерз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 41 очко.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показали центровой Джоэл Эмбиид и форвард Бен Симмонс, набравшие по 26 очков.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на второе месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Филадельфия Сиксерз» (Филадельфия) — 104:113 (35:30, 25:23, 26:42, 18:18).

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