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«Милуоки» сохранил лидерство в НБА, обыграв «Торонто»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 105:92

Торонто, Канада, 1 февраля 2019, 10:07 — REGNUM  «Милуоки Бакс» одержал победу над «Торонто Рэпторз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 105:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 28 очков. Кроме того, форвард Серж Ибака оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 19 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на четвёртом месте.

«Торонто Рэпторз» (Торонто) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18).

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