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«Сан-Антонио» обыграл «Бруклин» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 117:114

«Сан-Антонио» обыграл «Бруклин» в матче НБА
Иллюстрация: U.S. Air Force
Баскетбол

Сан-Антонио, США, 1 февраля 2019, 09:35 — REGNUM  «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Деррик Уайт, набравший 26 очков. Кроме того, форвард Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Д’Анджело Расселл, набравший 25 очков.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» идёт на 14-м месте.

«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25).

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