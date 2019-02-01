Форвард «Челси» Батшуайи перешёл в «Кристал Пэлас»

Лондон, , 09:23 — REGNUM Форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи перешёл в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Об этом сообщает Sky Sports.

Арендное соглашение Батшуайи рассчитано до окончания сезона 2018/19. Право выкупа игрока не предусмотрено.

Отмечается, что в услугах 25-летнего были заинтересованы такие клубы, как «Монако», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Бетис».

Напомним, с начала текущего сезона Батшуайи играл на правах аренды за «Валенсию». В 15 матчах чемпионата Испании он забил один гол. В январе руководство «Валенсии» выразило желание расстаться с игроком.

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