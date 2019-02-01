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«Химки» обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 74:64

Химки, Московская область, 1 февраля 2019, 09:08 — REGNUM  «Химки» одержали победу над литовским «Жальгирисом» в матче 21-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:64.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Химок» Джордан Микки, набравший 20 очков.

В составе «Жальгириса» наибольшую результативность показал защитник Мариуш Григонис, который набрал 15 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» идёт на 13-м месте.

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8).

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