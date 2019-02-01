Два очка Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Виннипегом»

Виннипег, Канада, , 08:40 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» отличились Марк Шайфли, Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Кайл Коннор.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Также точные броски на счету Джоша Андерсона и Оливера Бьёркстранда.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 68 очков в 51 матче. «Коламбус» идёт на 13-м месте, в активе команды 59 очков в 50 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).

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