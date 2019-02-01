«Филадельфия» в овертайме одержала победу над «Бостоном»

Бостон, США, , 08:27 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Трэвис Санхайм. В составе «Бостона» дубль оформил Давид Пастрняк.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 50 очков в 51 матче. «Бостон» идёт на девятом месте, в активе команды 61 очко в 50 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1).

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