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Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт

Павлюченкова обыграла Остапенко со счётом 6:4, 6:4

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Topdialog.ru
Теннис

Санкт-Петербург, 1 февраля 2019, 08:10 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Павлюченкова пять раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс.

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