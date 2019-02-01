Гол Яковлева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Рейнджерс»

Ньюарк, США, , 08:04 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Рейджерс» хет-трик оформил нападающий Мика Зибанежад. Ещё одна шайба на счету Криса Крайдера.

В составе «Нью-Джерси» точные броски на счету Нико Хишира, Маркуса Юханссона, а также российского защитника Егора Яковлева.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 51 очко в 50 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 27-м месте, в активе команды 45 очков в 50 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2).

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