«Лацио» одержал победу над «Интером» в серии пенальти

Милан, Италия, , 07:39 — REGNUM Римский «Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв миланский «Интер» в серии пенальти.

В основное время команды не сумели поразить ворота друг друга, а в дополнительное время обменялись забитыми мячами.

На 108-й минуте форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол. А на пятой добавленной минуте второго экстра-тайма нападающий «Интера» Мауро Икарди сравнял счёт, реализовав пенальти.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лацио» — 4:3.

В полуфинале турнира «Лацио» встретится с «Миланом».

Читайте также: «Ювентус» потерпел разгромное поражение от «Аталанты» в Кубке Италии