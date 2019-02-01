«Лацио» одержал победу над «Интером» в серии пенальти

Милан, Италия, 1 февраля 2019, 07:39 — REGNUM Римский «Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв миланский «Интер» в серии пенальти.
В основное время команды не сумели поразить ворота друг друга, а в дополнительное время обменялись забитыми мячами.
На 108-й минуте форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол. А на пятой добавленной минуте второго экстра-тайма нападающий «Интера» Мауро Икарди сравнял счёт, реализовав пенальти.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лацио» — 4:3.
В полуфинале турнира «Лацио» встретится с «Миланом».
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