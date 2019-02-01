«Реал вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону»

Жирона, Испания, , 07:22 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Жироной» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема. Ещё один гол забил полузащитник Маркос Льоренте.

В составе «Жироны» единственный гол забил полузащитник Педро Порро.

Напомним, в первом матче «Реал» победил со счётом 4:2. Таким образом, «королевский клуб» по сумме двух матчей прошёл в полуфинал Кубка Испании.

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