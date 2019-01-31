Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Бельгии Элисон ван Эйтванк в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Соболенко три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

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