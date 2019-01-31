Четверг, 31 Января 2019 года
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«Вулверхэмптон» выкупил трансфер защитника Хонни Кастро у «Атлетико»

Спорт

Сумма трансфера составила €20,5 млн

Вулверхэмптон, Великобритания, 31 января 2019, 16:11 — REGNUM  Защитник мадридского «Атлетико» Хонни Кастро стал игроком «Вулверхэмптона». Об этом 31 января сообщается на сайте английского клуба.

«Вулверхэмптон» выкупил трансфер Кастро за €20,5 млн. Этот трансфер стал рекордным в истории клуба по сумме, заплаченной за игрока. Контракт с защитником подписан до лета 2023 года.

Отметим, что Кастро играл «Вулверхэмптон» в первой половине текущего сезона на правах аренды. Он сыграл в 20 матчах Английской премьер-лиги, в которых забил один гол.

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