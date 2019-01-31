ОКР: российские легкоатлеты выступят на Европейских играх под флагом России

Москва, , 16:03 — REGNUM Российские легкоатлеты смогут выступить на Европейских играх 2019 года под российским флагом. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, 31 января сообщает «Р-спорт».

Помимо Европейских игр, которые пройдут в Минске, российские спортсмены будут выступать под флагом страны на юношеском олимпийском летнем фестивале, который пройдёт в Баку.

«Наши спортсмены смогут выступить на юношеском олимпийском фестивале в Баку и на Европейских играх в Минске под флагом сборной России», — сказал Поздняков.

Напомним, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты с 2015 года выступали на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.