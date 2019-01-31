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«Амур» в овертайме обыграл «Куньлунь»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Хабаровск, 31 января 2019, 15:48 — REGNUM  Хабаровский «Амур» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Амура» отличились Томаш Зогорна, Владислав Ушенин и Павел Дедунов. У «Куньлуня» точные броски на счету Мартена Сен-Пьера и Брэндона Ипа.

На сегодняшний день «Амур» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 39 очков в 54 матчах. «Куньлунь» идёт на 19-м месте, в активе команды 47 очков в 55 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

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