Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Александрова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

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