Джейк Маззин стал игроком «Торонто Мейпл Лифс»

Торонто, Канада, , 15:25 — REGNUM Как информирует официальный инсайдер НХЛ, 29 января «Лос-Анджелес Кингз» обменяли своего защитника Джейка Мазила в стан «Торонто Мейпл Лифс», заполучив взамен двух молодых перспективных игроков и право выбора в первом раунде драфта 2019 года.

Компенсацией за лидера «королевской» обороны стали молодой шведский нападающий Карл Грундстрём, канадский защитник Шон Дурзи и право выбора в первом раунде драфта 2019 года, который вероятнее всего будет не высоким в связи с успешными выступлениями «Торонто».

Маззин об обмене в «Торонто»: «Теперь я буду частью команды, за которую болел все детство и юность»

29-летний Маззин с самого детства поддерживал «Торонто», подтверждением этому является его детская фотография, где он со своим другом стоит в майках «Торонто» на фоне стены, украшенной постерами игроков «клиновых листьев» тех лет. «Торонто» в очередной раз исполнили мечту канадского хоккеиста. Напомним, что прошедшим летом в стан «Мейпл Лифс» из «Айлендерс» перебрался форвард Джон Таварес, исполнив своё давние желание стать частью канадского клуба.

В текущем сезоне Маззин сыграл 50 матчей, набрав в них 21 (4+17) очко. В общей сложности за всю карьеру в НХЛ канадский защитник провёл почти пол тысячи матчей, а именно 496 игр в регулярных чемпионатах лиги, записав на свой счёт 213 (51+162) результативных балла. В плей-офф Кубка Стэнли за 50 проведённых матчей он набрал 20 (7+13) очков.

На драфте 2007 года в пятом раунде под общим 141-м номером Джейк Маззин был выбран «Питтсбург Пингвинз». Уже 4 января 2010 он на правах свободного агента перебрался в «Лос-Анджелес Кингз», добившись своего крупнейшего успеха с этой командой. В 2012 и 2014 годах Джейк в статусе игрока «Лос-Анджелеса» стал обладателем Кубка Стэнли.