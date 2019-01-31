Пойманный на допинге японский шорт-трекист не будет дисквалифицирован

Лозанна, Швейцария, , 14:30 — REGNUM Японский шорт-трекист Кэй Сайто не будет дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщает Inside the Games.

Сайто был пойман на употреблении запрещённого вещества во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Он сдал положительный допинг-тест.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил, что запрещённое вещество попало в организм Сайто вместе с «заражённым продуктом». Кроме того, вина спортсмена была «очень мала», а сам он выступал в роли запасного в эстафете на 5000 метров.

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