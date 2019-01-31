Экс-защитник «Рубина» Кудряшов может перейти в «Фенербахче»

Стамбул, Турция, 31 января 2019, 13:35 — REGNUM Защитник сборной России Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, Кудряшов близок к переходу в «Фенербахче». 31-летний защитник вылетел в Турцию для подписания контракта с клубом.
Предполагается, что Кудряшов подпишет контракт с «Фенербахче» 31 января или 1 февраля.
Напомним, в начале января Кудряшов, выступавший в составе «Рубина», покинул казанский клуб и стал свободным агентом.
Добавим, что в «Фенербахче» играет ещё один футболист сборной России — защитник Роман Нойштедтер.
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