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Джовинко перешёл из «Торонто» в «Аль-Хилаль»

Спорт

Джовинко продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 31 января 2019, 13:27 — REGNUM  Итальянский нападающий Себастьян Джовинко стал игроком клуба «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Джовинко перешёл в «Аль-Хилаль» из «Торонто». Сумма трансфера, а также условия личного контракта не разглашаются.

Напомним, 32-летний форвард выступал за «Торонто» с 2015 года. За канадский клуб он сыграл 142 матча, в которых забил 83 гола и отдал 51 результативную передачу. В «Торонто» он стал обладателем Кубка MLS.

Ранее Джовинко выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Эмполи» и «Парма». В составе «Ювентуса» он стал двукратным чемпион омИталии, двукратным обладателем Кубка Италии и чемпионом итальянской Серии В.

Также на его счету 23 матча за сборную Италии, в которых отметился одним забитым мячом. Джовинко является финалистом чемпионата Европы 2012 года.

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