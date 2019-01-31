Хавбек «Боки Хуниорс» может в ближайшее время присоединиться к «Зениту»

Буэнос-Айрес, , 13:10 — REGNUM Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос может в ближайшее время присоединиться к санкт-петербургскому «Зениту». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Барриос прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса, чтобы отправится в Санкт-Петербург.

«Переезд в Европу очень важен для моего роста, и важнее всего — справиться с этой задачей наилучшим образом», — приводит издание слова Барриоса.

Отметим, что в нынешнем сезоне 25-летний хавбек сыграл в шести матчах в чемпионате Аргентины, в которых получил три желтые карточки.

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