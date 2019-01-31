В 2019 году в Казахстане состоится чемпионат мира по пара пауэрлифтингу

Астана, , 12:35 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс обсудили детали проведения чемпионата мира по пара пауэрлифтингу Astana-2019, сообщили 31 января в пресс-службе премьер-министра республики.

В ходе обсуждения стороны отметили, что международный чемпионат придаст новый импульс развитию пара пауэрлифтинга в Казахстане. Турнир состоится в Астане с 29 июня по 6 июля 2019 года. В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 90 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в паралимпийском тренировочном центре Астаны состоялась официальная церемония открытия детско-юношеской спортивной школы для спортсменов с ограниченными возможностями.

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