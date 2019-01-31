Оттава, 31 января 2019, 12:08 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Отмечается, что кроме Медведевой в шоу выступят олимпийские чемпионы Патрик Чан, Кейтлин Осмонд и Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд.
Также примут участие трёхкратные чемпионы мира Кейтлин Уивер и Эндрю Поже и олимпийские призёры Элвис Стойко и Джеффри Баттл.
Напомним, Медведева, являющаяся двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, в прошлом году переехала в Канаду, где тренируется под руководством Брайана Орсера.
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