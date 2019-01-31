ПСЖ намерен купить полузащитника «Челси» Виллиана

Париж, , 11:16 — REGNUM Французский ПСЖ намерен купить полузащитника «Челси» и сборной Бразилии Виллиана. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, ПСЖ хочет приобрести хавбека до закрытия зимнего трансферного окна. Однако в «Челси» не планирует с ним расставаться. Его контракт действует до лета 2020 года.

Напомним, Виллиан перешёл в «Челси» летом 2013 года из «Анжи» за €35,5 млн. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах чемпионата Англии, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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