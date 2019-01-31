Четверг, 31 Января 2019 года
10:56:03 МСК

Озил отказался переходить в аренду в ПСЖ

Спорт

ПСЖ рассматривал Озила в качестве замены травмированному Неймару

Лондон, 31 января 2019, 10:55 — REGNUM  Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался переходить в аренду во французский ПСЖ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, ПСЖ рассматривал немецкого хавбека в качестве замены в связи с травмой Неймара.

Напомним, Озил играет за «Арсенал» с 2013 года. В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 14 матчах в Английской премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерен продать Озила в зимнее трансферное окно.

Читайте также: Главный тренер «Арсенала» хочет продать Озила, чтобы усилить состав

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить