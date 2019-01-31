Озил отказался переходить в аренду в ПСЖ

Лондон, , 10:55 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался переходить в аренду во французский ПСЖ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, ПСЖ рассматривал немецкого хавбека в качестве замены в связи с травмой Неймара.

Напомним, Озил играет за «Арсенал» с 2013 года. В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 14 матчах в Английской премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерен продать Озила в зимнее трансферное окно.

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