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Малкин подрался со Стэмкосом во время матча «Питтсбург» — «Тампа»

Спорт

Малкин повалил соперника на лёд

Питтсбург, США, 31 января 2019, 10:50 — REGNUM  Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подрался с форвардом «Тампы Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошёл в третьем периоде. Малкин и Стэмкос потолкались клюшками, после чего завязалась драка, которая продлилась недолго. Малкин повалил соперника на лёд.

https://twitter.com/HockeyHangout/status/1090809816216453120

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Тампой» со счётом 4:2. Малкин отметился двумя результативными передачами.

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