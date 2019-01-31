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Месси ответил на разговоры о «сливе» «Барселоны» в Кубке Испании

Спорт

Нет речи о том, что кто-то осознанно «сливает» матчи в Кубке Испании

Барселона, Испания, 31 января 2019, 10:34 — REGNUM  Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на разговоры о том, что футболисты каталонского клуба якобы специально проигрывают в Кубке Испании. Об этом сообщает Marca.

По словам Месси, нет речи о том, что кто-то осознанно «сливает» матчи в Кубке Испании, поскольку «Барселона» борется за каждый трофей.

«Было сказано, что мы «сливаем» Кубок Испании, что нам не нужен этот трофей. Это не так. Мы будем бороться во всех турнирах — это наш долг», — заявил Месси.

Напомним, «Барселона» прошла «Севилью» в четвертьфинале Кубка Испании. В первом матче каталонцы проиграли со счётом 0:2, а в ответном разгромили соперника со счётом 6:1.

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