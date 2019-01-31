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Глава UFC: «Сильно удивлён суровостью наказания для Хабиба»

Спорт

«Я был сильно удивлён», — сказал Уайт

Лас-Вегас, США, 31 января 2019, 10:19 — REGNUM  Президент UFC Дэна Уайт заявил, что был удивлён суровостью наказания для Хабиба Нурмагомедова со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Об этом сообщает MMAFighting.

«Я был сильно удивлён. Это очень сурово — $500 тыс. и полгода отстранения при условии, что Хабиб выполнит условия комиссии», — сказал Уайт.

По его словам, бывают поединки бойцов, которые ненавидят друг друга, как это было в ситуации с Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Напомним, комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать Нурмагомедова на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором. При этом срок мог быть сокращён на три месяца, если бы Хабиб согласился сняться в социальной рекламе, однако он отказался. Кроме того, он был оштрафован на $500 тыс.

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