«Бостон» одержал победу над «Шарлотт» в матче НБА

Бостон, США, , 09:43 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал Кемба Уокер, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идёт на 19-м месте.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19).

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