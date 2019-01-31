Четверг, 31 Января 2019 года
09:43:27 МСК

«Бостон» одержал победу над «Шарлотт» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 126:94

Бостон, США, 31 января 2019, 09:43 — REGNUM  «Бостон Селтикс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал Кемба Уокер, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идёт на 19-м месте.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19).

Читайте также: «Портленд» обыграл «Юту» благодаря 36 очкам Лилларда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить