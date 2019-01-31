Четверг, 31 Января 2019 года
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«Портленд» обыграл «Юту» благодаря 36 очкам Лилларда

Спорт

Встреча завершилась со счётом 132:105

Портленд, США, 31 января 2019, 09:20 — REGNUM  «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 132:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 11 результативных передач. Кроме того, защитник Си Джей Макколум набрал 30 очков.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Юта» идёт на 12-м месте.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25).

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