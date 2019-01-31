«Даллас» одержал победу над «Баффало»

Даллас, США, , 08:47 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Далласа» Джейми Бенн в первом периоде. Голкипер «Старз» Бен Бишоп сыграл на ноль, отразив 29 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 54 очка в 50 матчах. «Баффало» идёт на 14-м месте, в активе команды 56 очков в 50 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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