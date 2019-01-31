Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»

Питтсбург, США, , 08:36 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Тампа Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Райли Шиэн, Фил Кессел, Сидни Кросби и Крис Летанг. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Тампы» точные броски на счету Джей Ти Миллера и Стивена Стэмкоса. Одна голевая передача в активе Никиты Кучерова.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 50 матчах. «Тампа» идёт на первом месте, в активе команды 76 очков в 50 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:2 (3:0, 1:0, 0:2).

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