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«Челси» с разгромным счётом проиграл «Борнмуту»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:4

Борнмут, Великобритания, 31 января 2019, 08:08 — REGNUM  Лондонский «Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:4.

В составе «Борнмута» дубль оформил нападающий Джошуа Кинг. Ещё по разу отличились полузащитник Дэвид Брукс и защитник Чарли Дэниелс.

На сегодняшний день «Челси» занимает пятое место в чемпионате Англии, на счету команды 47 очков после 24 матчей. «Борнмут» идёт на 10-м месте, имея в активе 33 очка после 24 игр.

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