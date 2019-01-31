«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом»

Лондон, , 07:55 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Уотфордом» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт на 38-й минуте.

«Тоттенхэму» удалось отыграться на 80-й минуте, отличился Сон Хен Мин. А на 87-й минуте форвард Фернандо Льоренте принёс «шпорам» победу.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает третье место в чемпионате Англии, на счету команды 54 очка после 24 матчей. «Уотфорд» идёт на девятом месте, имея в активе 33 очка после 24 игр.

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