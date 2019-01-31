«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Лестером»

Ливерпуль, Великобритания, , 07:50 — REGNUM «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на третьей минуте. «Лестеру» удалось отыграться благодаря голу защитника Гарри Магуайра в добавленное к первому тайму время.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, на счету команды 61 очко после 24 матчей. «Лестер» идёт на 11-м месте, имея в активе 32 очка после 24 игр.

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