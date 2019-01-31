«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Барселона, Испания, , 07:43 — REGNUM «Барселона» одержала разгромную победу над «Севильей» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Барселоны» дубль оформил полузащитник Филиппе Коутиньо. Ещё по голу забили Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси.

В составе «Севильи» единственный гол забил защитник Гильерме Арана. Кроме того, Эвер Банега не смог реализовать пенальти.

Напомним, в первом матче «Севилья» победила со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал Кубка Испании прошла «Барселона».

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