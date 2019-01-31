Четверг, 31 Января 2019 года
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«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:1

Флоренция, Италия, 31 января 2019, 07:30 — REGNUM  «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Ромой» в матче ¼ финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Фиорентины» хет-трик оформил нападающий Федерико Кьеза. Также дубль на счету форварда Джованни Симеоне. Ещё по одному голу забили Луис Мурьель и Марко Бенасси.

В составе «Ромы» единственный мяч забил защитник Александр Коларов.

В полуфинале турнира «Фиорентина» встретится с «Аталантой», которая разгромила «Ювентус» со счётом 3:0.

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