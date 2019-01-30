В Азербайджане скончался боец, одержавший победу над Нурмагомедовым

Баку, , 23:05 — REGNUM В Азербайджане в возрасте 35 лет скончался бывший чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов, передаёт 30 января «Sputnik Азербайджан».

Как сообщается, причиной смерти спортсмена стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

Брат Мамедова рассказал агентству, что несколько дней назад боец застудил лёгкие после сауны, и был направлен на лечение в больницу. В результате осложнения простуды у него произошёл отрыв тромба, который привёл к летальному исходу. При этом брат погибшего считает, что Мамедов «умер не от болезни, а от халатности врачей».

Хамис Мамедов в 2005—2006 годах принимал участие в чемпионате Дагестана по боевому самбо, где сумел победить будущего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спустя пять лет они вновь встречались уже в формате ММА, и тогда победу одержал российский боец.