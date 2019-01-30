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Кудерметова выбыла с турнира в Санкт-Петербурге, проиграв Векич

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 21:27 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Кудерметова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы шесть эйсов, три ошибки на подаче и 4 из 7 брейков.

В четвертьфинале Векич сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.

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