«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

Москва, , 21:23 — REGNUM Московский «Локомотив» продлил контракты сразу с четырьмя футболистами команды. Об этом 30 января сообщается на сайте клуба.

«Локомотив» подписал новые соглашения с полузащитником Антоном Миранчуком, а также с Алексеем Мироновым, Даниилом Куликовым и Никитой Дорофеевым.

Отмечается, что Миранчук продлил контракт до лета 2021 года, а Миронов, Куликов и Дорофеев — до конца 2022 года.

Напомним, Антон Миранчук начал взрослую карьеру в «Локомотиве» в 2013 году. Всего он сыграл 47 матчей за «железнодорожников» в чемпионате России и забил восемь голов. Также на его счету семь матчей за сборную России.

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