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«Витязь» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Челябинск, 30 января 2019, 21:06 — REGNUM  Подмосковный «Витязь» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Витязя» дубль отличились Павел Чернов, Денис Кокарев. Третий гол был записан на вратаря подмосковной команды Йони Ортио, который последним коснулся шайбы перед тем, как хоккеисты «Авангарда» забили гол в свои ворота на отложенном штрафе.

В составе «Трактора» точные броски на счету Марселя Шолохова и Александра Рыбакова.

На сегодняшний день «Витязь» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 59 очков в 54 матчах. «Трактор» идёт на 16-м месте, в активе команды 53 очка в 54 играх.

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0).

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