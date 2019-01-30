Квитова обыграла Азаренко на турнире в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Квитова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.

Во втором круге Квитова сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и Донной Векич из Хорватии.

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