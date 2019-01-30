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Звонарёва обыграла Гёргес на турнире в Санкт-Петербурге

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 20:55 — REGNUM  Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Германии Юлией Гёргес в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 2 час 2 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Звонарёва два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и 4 из 7 брейков.

В четвертьфинале Звонарёва сыграет с другой российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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