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Шахматистка Анна Афонасьева названа лучшей калужской спортсменкой января

Спорт

Представитель Калужской области первенствовала на XVII Международном шахматном фестивале в Белоруссии

Шахматистка Анна Афонасьева названа лучшей калужской спортсменкой января
Иллюстрация: Министерство спорта Калужской области
Мастер ФИДЕ из Обнинска Анна Афонасьева

Обнинск, Калужская область, 30 января 2019, 16:59 — REGNUM  Воспитанница отделения шахмат спортивной Обнинской школы олимпийского резерва «Квант», мастер ФИДЕ Анна Афонасьева названа калужскими журналистами лучшим спортсменом Калужской области в январе 2019 года. Об этом 30 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела министерства спорта Калужской области Аркадий Шишкин.

По его словам, Анна Афонасьева, которую тренирует Игорь Сокрустов, в турнире по быстрым шахматам стала сильнейшей в женском зачёте. Турнир был проведен в рамках XVII Международного шахматного фестиваля в белорусской Орше. В международном фестивале приняли участие более 400 шахматистов из Аргентины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, России и Эстонии. В престижном OPEN-турнире, где выступали 82 спортсмена мастер ФИДЕ Анна Афонасьева набрала 6,5 очка из 9 возможных. Она разделила 3−6 места, опередив ряд международных мастеров из числа мужчин, и завоевала первый приз среди женщин.

Напомним, Калужским областным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация спортивных журналистов России» (ФСЖР) было принято решение ежемесячно определять лучшего спортсмена региона, добившегося высоких результатов на российских и международных соревнованиях.

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