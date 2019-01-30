Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Великобритании Кейти Бултер в матче первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Александрова 16 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и три брейка.

Во втором круге Александрова сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, которая обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

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