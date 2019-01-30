В «Анжи» опровергли информацию о том, что газон разбирают из-за долгов

Махачкала, , 15:48 — REGNUM В футбольном клубе «Анжи» опровергли информацию о том, что газон стадиона в Махачкале разбирают из-за долгов клуба. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном 30 января.

В заявлении говорится, что на стадионе ведутся плановые работы. В частности, система подогрева поля могла дать сбой, поэтому одна или несколько труб протекают.

Также отмечается, что работники стадиона ведут профилактические работы. Через 20 дней будет включен подогрев для улучшения роста газона и подготовки стадиона ко второй части сезона.

«Анжи» действительно имеет задолженность перед стадионом, однако это не является основанием для разбора единственного в республике поля, лицензированного для проведения матчей Премьер-лиги», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на домашнем стадионе «Анжи» начали снимать газон из-за долгов.

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