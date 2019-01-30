Защитник «Рубина» Сорокин отказался переходить в «Зенит»

Казань, , 15:40 — REGNUM Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин отказался переходить в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, «Зенит» хотел приобрести Сорокина в зимнее трансферное окно. Клубы даже договорились о переходе, но футболист отказался уходить из казанского клуба.

Отмечается, что Сорокина не устроили предложенные «Зенитом» условия. Кроме того, он был не уверен, что будет получать игровую практику.

Напомним, в декабре «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Автором обоих голов казанского клуба стал Сорокин.

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