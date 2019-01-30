Ракицкий о переходе в «Зенит»: «Рад быть в таком великом клубе»

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 15:31 — REGNUM Украинский защитник Ярослав Ракицкий заявил, что рад был перейти в «Зенит». Об этом сообщает Sports.ru.
«Рад быть в Петербурге, в таком великом клубе», — заявил Ракицкий.
Он также добавил, что перед переходом разговаривал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
«После звонка Семака, когда он меня спросил, что я думаю о переходе, я сказал, что хочу сюда перейти», — добавил футболист.
Напомним, 28 января Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра».
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