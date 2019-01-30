Среда, 30 Января 2019 года
15:33:25 МСК

Ракицкий о переходе в «Зенит»: «Рад быть в таком великом клубе»

Спорт

Ракицкий прокомментировал свой переход

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 15:31 — REGNUM  Украинский защитник Ярослав Ракицкий заявил, что рад был перейти в «Зенит». Об этом сообщает Sports.ru.

«Рад быть в Петербурге, в таком великом клубе», — заявил Ракицкий.

Он также добавил, что перед переходом разговаривал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«После звонка Семака, когда он меня спросил, что я думаю о переходе, я сказал, что хочу сюда перейти», — добавил футболист.

Напомним, 28 января Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра».

Читайте также: Ярослав Ракицкий перешёл в «Зенит»

Читайте ранее в этом сюжете: Футболиста «Зенита» Ракицкого вынудят уйти из сборной Украины — мнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить