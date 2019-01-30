Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер продолжит карьеру в Китае

Мюнхен, Германия, , 14:59 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Сандро Вагнер перешёл в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Отмечается, что Вагнер попросил освободить его от контракта с «Баварией», поскольку ему поступило «очень привлекательное предложение» из Китая. Руководство «Баварии» удовлетворило его просьбу.

Напомним, Вагнер перешёл в «Баварию» в 2017 году из «Хоффенхайма». В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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